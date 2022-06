Ama decorar? Saiba como transformar em seu próprio negócio!

Você é do tipo de pessoa que ama decorar? E gostaria de viver do que você mais ama fazer?! Tudo é possível, se você ama decoração e tem talento para organizar ambientes e escolher cores, uma carreira como designer de interiores pode ser a escolha perfeita para você. Qualquer um que tenha habilidade e que seja um bom marqueteiro pode trabalhar com decoração. Mas, a concorrência é alta e pode ser trabalhoso no início. O importante é você aprender como começar, ter persistência e promover o seu trabalho adequadamente.

Se as pessoas geralmente te elogiam por suas habilidades de decoração e pedem sempre conselho sobre esse tópico, este pode ser um bom sinal de que você tem o dom para arriscar uma nova profissão. Entretanto, lembre-se de que quando tiver de trabalhar para outras pessoas você terá de lidar com diversos estilos e gostos diferentes.

Você precisa mostrar não só que é capaz de lidar com diferentes espaços, ambiente, tecidos e materiais, mas também com diferentes personalidades. Sempre arrase com truques para décor do básico ao sofisticado. Se for seu dom, invista!

