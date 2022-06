Um refúgio na montanha!

Uma vez lá dentro, a sensação é de se estar em uma cabana aconchegante, com a madeira como o material básico dos interiores. O que vemos aqui é a sala de estar, um espaço onde a sensação de amplitude é reforçada pelo teto alto com vigas expostas para dar um toque rústico especial. Por outro lado, as grandes janelas fazem com que montanhas tornem-se um elemento decorativo à casa. Um verdadeiro quadro vivo do qual também é possível desfrutar no inverno, junto à lareira e ao conforto do delicioso sofá.