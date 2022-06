Construa um mezanino na sua residência

O sonho de ter um mezanino é uma realidade nos projetos arquitetônicos, pois é uma excelente maneira de aumentar o espaço dentro da sua residência. É importante que antes de começar a construção do seu mezanino, você procure saber as diretrizes locais que regulam esse tipo de construção, assim você poderá construir com tranquilidade e segurança.

O mezanino é uma espécie de sacada dentro de casa, ou seja, onde há uma escada de acesso dentro do lar para o mezanino. E não importa se a sua casa esteja um local histórico, mantenha o estilo arquitetônico dela. Agora, se o estilo do seu lar é um colonial tradicional, construa o mezanino nos fundos da estrutura para manter a planta original. A casa contemporânea ou em estilo rústico, por exemplo, pode ser melhorada com a simples adição do mezanino frontal. Mantenha-o menor e mais simples do que a estrutura original da sua propriedade para evitar interferência no estilo e simetria do imóvel. Um projeto bem planejado também pode aumentar o valor comercial de sua casa no futuro.

Os ambientes corporativos buscam o ganho de espaço para aumento da capacidade de armazenamento de mercadorias e arquivos, os ambientes residenciais buscam a valorização do empreendimento pela nova área útil e pela valorização arquitetônica, e os ambientes hoteleiros utilizam os mezaninos para áreas de lazer, ou seja, o mezanino é uma maravilha. Confira como construir um mezanino no seu imóvel!