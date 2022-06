10 chalés magníficos para inspirar o seu dia

Chalés são puro encanto. A arquitetura atemporal dos chalés, sempre deixam a sensação de que o mundo parou em uma respiração tranquila pelas tardes agradáveis que caem do lado de fora da casa. A lembrança dos chalés sempre remetem á época de férias, fins de semana agradáveis e um local quentinho e agradável para curtir momentos especiais. Mas, será que morar em uma casa que nos remete à férias é uma boa ideia? Sim, pode ser. Afinal, o que é melhor do que viver em um lar que sempre melhora a sensação de relaxamento em todos os lados?

Famosos pela arquitetura singular na fachada, com os telhados que formam um triângulo e caem muitas vezes até alcançar o chão, a beleza e o charme dos chalés podem ser estruturados em diversos modelos, dependendo da temperatura da região onde o projeto será construído. Para regiões mais frias, os chalés de pedra dão a sensação térmica mais agradável e deixam a paisagem fria ainda mais elegante. Já para as regiões quentes, a arquitetura utilizando concreto é a mais indicada. No entanto, não podemos nos esquecer das casas pré-fabricadas que são entregues muitas vezes em formato de chalés feitos de madeiras e são muito comuns no sul.

A história dos chalés foi iniciada na região dos alpes suíços, sendo casas construídas por pastores para a produção de leite e queijo em regiões de fazendas de criação de vacas leiteiras. Utilizados durante todo o verão e outono, as casas eram deixadas de lado nos períodos de inverno e, talvez seja por isso que as habitações remetem a lugares para descansos periódicos, sendo muito comumente encontradas desde estações de esquis ou casas para temporada no litoral. Muito popular no Brasil no final do século XIX, os chalés logo se expandiram por muitas regiões em vários tamanhos, desde habitações de um só ambiente até verdadeiras mansões, como a que veremos abaixo.

Por isso, se você é um entusiasta dos chalés e sonha em ter o seu, venha conosco neste Livro de Ideias, veja o seu modelo preferido e inspire-se!