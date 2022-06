Chá e café, as bebidas de todo dia

Extremamente populares, o café e o chá são consumidos em grandes quantidades no mundo todo. É claro que existem as preferências culturais, como os famosos chás ingleses no Reino Unido e em todos os países de língua inglesa que ainda reverenciam a Rainha Elizabeth ou, ainda, os cafés indispensáveis no Brasil e em diversos países da América do Sul e Central.

A culinária e a medicina populares – como as da China e do Japão, primeiros a utilizar os chás – também têm muito a dizer sobre o uso de chás aromáticos, nos mais variados países do mundo. Como, por sua vez, os marroquinos e os italianos acreditam ter formas perfeitas de preparar o café.

É bom que se saiba que existe uma quantidade enorme de chás e cafés sendo comercializados no mundo, em uma história muito antiga de comércio e expansão de terras. Tanto que, nesses países, a sofisticação chegou ao ponto de de cerimônias do chá ou café, com fundamentos espirituais e artísticos. Em 2015, o melhor café do mundo foi o guatemalteca, com o café do Brasil ficando em quarto lugar.

De qualquer modo, para você que aprecia chás e cafés, não é nada difícil encontrar os melhores por aí, nas melhores casas do ramo. O importante é saber como preparar essas bebidas, que para os aficionados utilizam uma grande variedade de utensílios e louça adequada.

Outra coisa que precisa ser dita sobre o chá e o café é que, ao contrário do que muita gente diz, eles têm excelentes propriedades terapêuticas, sendo úteis para as mais variadas condições de saúde.

Assim, entusiasme-se e passe a introduzir essas bebidas no seu cotidiano – com exceção de crianças que já tem um metabolismo acelerado. Siga nossas dicas e tenha muito prazer!