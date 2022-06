Como escolher novas janelas para sua casa

Janelas abrem universos, mundos. Dias felizes. Dias de preguiça. Observações e devaneios. Se as janelas abrem para trazer novas possibilidades, abrimos com elas também a vontade de aproveitar um dia que há pouco nasceu. Deixam os raios do sol aquecerem nossa cama. Uma casa sem janelas, não pode ser feliz. Afinal, desde criança, nos desenhos pré-escolares, as janelas representam os olhos de nossa casa. E é de lá que observamos o mundo.

Não é preciso se alongar ainda mais para falarmos sobre a importância das janelas. Nós sabemos bem que, desde o começo, no início de um novo projeto de lar ou na mudança para um novo lar, é da janela que nascem nossas primeiras observações sobre a sua rotina. E, se não é uma boa ideia economizar nestas observações a respeito da vizinhança, por que deveríamos então não nos atentar corretamente aos detalhes que elegem o melhor tipo de janela para nossa casa? Pois bem, é sobre esta escolha que falaremos hoje.

Na escolha do tipo de janela que você dará ao seu lar, alguns detalhes são muito importantes. Um deles é a presença do selo Inmetro, o órgão que fiscaliza e testa boa parte dos produtos que compramos. Confira sempre se a janela comprada tem este selo para garantir a compra de um produto de boa qualidade. Outro detalhe é quanto ao tamanho do vão para a instalação da janela. Em geral a escolha é por medidas de 1 cm mais alto e 2 cm mais largo do que a janela. A instalação é geralmente feita já no fim da obra, quando não há possibilidades de acidentes que comprometam a estrutura do objeto já instalado. As medidas mais comuns para a instalação de janelas são: 1.00 x 1.20, 1.20 x 1.20 e 1.40 x 1,20. Se por acaso você desejar uma janela sobre medida, o preço geralmente varia em 15% mais caro e o prazo é estimado em 30 dias para a entrega.

Além destes cuidados todos acima citados, as observações mais importantes devem ser quanto à ventilação e proteção. Se você mantém crianças ou animais no lar, pesquise sobre as formas de proteger os vãos da janela.

Agora que você já tem um bom conjunto de informações que ajudarão na sua busca, é hora de vir conosco e conferir mais algumas informações e dicas importantes para a escolha sobre qual o modelo de janela que você utilizará no lar, seja a sua escolha por janelas de alumínio, madeira ou PVC.

Aproveite bem cada uma de nossas dicas e deixei sua casa ainda mais incrível!