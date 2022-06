Como decorar um quarto para casal?

Na decoração do quarto de casal, as cortinas fazem um papel importante, pois ajudam no clima do ambiente como também no controle da iluminação. Claro, que dependerá um pouco do seu quarto, mas por regra as cortinas mais longas caem perfeitamente em qualquer ambiente, por isso se você quer adicionar um toque de romantismo, use cortinas para quarto de casal que vai até o chão.