Maneiras românticas para transformar sua cama!

O uso de dossel nas camas é uma ideia antiga, ou seja, nada mais é que uma armação que fica sobre a cama com um tecido ou véu sobre sua estrutura. Ela pode ser embutida no teto, na parede ou anexada na própria cama. Mas para quem gosta de um quarto exótico e diferente é uma ótima opção, pois o dossel nunca foi aposentado no segmento do décor – adormecido por um tempo ressurgiu com força total. O dossel cria um ambiente puro e harmonioso, além disso, é ótimo no verão, pois você dorme longe dos pernilongos!