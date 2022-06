Beliche, uma solução em dose dupla

No projeto realizado pela Cerejeira Agência de Arquitetura, o beliche do quarto infantil conta com uma larga escada lateral em madeira, mesmo material das duas camas. A escada tem corrimão de metal com design superleve e clean. O mesmo material aparece na cama superior como proteção contra quedas. A beleza deste beliche está nas suas linhas puras, na sua simplicidade e no uso da madeira, que é utilizada nos demais móveis e no piso, proporcionando um ambiente aconchegante. A parede azul dá um toque de cor ao espaço, enquanto as gavetas sob a cama inferior permitem organizar melhor as coisas. Neste quarto sobra espaço e o beliche é um convite à brincadeira.