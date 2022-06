7 jardins simples e incríveis feitos com madeira

Um jardim de boas ideias. É assim que podemos descrever os artigos que você encontra aqui, no homify. Sempre com soluções ótimas para deixar o seu lar com decorações incríveis, trazemos sugestões criadas em projetos ao redor do mundo para que você tenha sempre um lar sempre aconchegante e aprazível em cada cantinho. E já que começamos falando em jardins de boas ideias, resolvemos separar algumas sugestões excelentes para deixar o seu jardim incrível de uma forma com que você não precise gastar muito. E entre estas ideias, a presença de um elemento em comum: a madeira.

Utilizada para fazer vasos nos mais diferentes formatos, a madeira reutilizada através de inspirações DIY – Faça você mesmo, ou com desenhos específicos, foi utilizada de maneiras criativas e perfeitamente somadas às composições do espaço. O uso da madeira em decorações de jardins é uma excelente alternativa. A madeira, por sua natureza, combina muito bem com os espaços de jardins e enriquece ainda mais as composições de espaços. Utilizá-la de forma inteligente, como para vasos, será perfeito para imprimir ainda mais personalidade na criação do seu jardim, seja externo, interno, suspenso ou vertical. O segredo é usar a criatividade da melhor forma com estas inspirações que separamos para você.

Por isso, para aproveitar ainda mais o seu jardim de um jeito simples e incrível, siga conosco por algumas ideias incríveis onde o principal protagonista da organização de jardins e mini hortas, são caixotes e vasos feitos de madeira, contribuindo de uma forma sustentável e inteligente para deixar a decoração da sua casa ainda mais incrível. Venha conosco e inspire-se!