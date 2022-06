Ideias criativas de berços americanos

Você sabe a diferença entre berços americanos e os berços tradicionais? Ou você não sabia que existe um modelo de berço chamado de americano? Antes de começarmos a explicar as diferenças fundamentais entre um e outro, é importante, primeiro, você saber sobre o tipo de berço que busca.

Os modelos nacionais são marcados por modelos diferentes que podem ser substituídos ao longo do crescimento do bebê. A criatividade do mercado deixa vários modelos com tamanho menor para que o seu filho ou filha ganhe uma nova caminha a cada nova fase. Não é a opção mais econômica, mas é a que mais traz variedade entre cores, formatos e etc.

Já o modelo americano tem um padrão definido: sempre na mesma altura e espaçamento de grades, podendo ser utilizado até como cama quando o bebê for mais crescido. A variedade de modelos é grande também, principalmente quanto a cores e temas.

A principal diferença entre o modelo de berço nacional e o berço americano, são as medidas padrão de cada um: no modelo nacional, o berço tem 1,30 x 0,60 cm. no tamanho, dez centímetros a menos do que o padrão americano, que mede 1,30 x 0,70 cm. Esta diferença faz muita diferença na escolha do colchão, que mais comumente encontrado neste padrão, não deixa espaços que podem oferecer riscos ao bebê. Logo, a melhor escolha por definição de tamanho padrão e compra mais comum no mercado, além dessas medidas, é sempre importante conferir as medidas no espaçamento das grades. O padrão definido pelo Inmetro é de 6,5 cm., e com barras lisas para a proteção da criança. A altura definida pelo órgão é de 60 cm. Estar atento a estas definições no momento da compra é importante para que o bebê tenha todo o conforto e segurança possível.

Agora que você já tem estas informações importantíssimas para a escolha do seu berço, veja abaixo dez tipos de berço americano que encheram o quarto dos bebês de ternura. São ideias que ficarão maravilhosas no seu quarto. Venha conosco neste Livo de Ideias!