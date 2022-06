Uma casa moderna e cheia de curvas

Localizada em um clube de golf, em San Luis Potosí, no México, a casa Campestre 752 irradia calor! Os materiais utilizados nos revestimentos e estruturas dão vida, luz e calidez ao edifício, criando ambientes extraordinariamente convidativos, surpreendentes e incríveis. Os espaços com pé direito duplo geram uma sensação de amplitude e liberdade, enquanto as vistas do enorme campo de golf são protegidas com brises que decoram além de dosar a iluminação e proteger os quartos e suítes.

O eixo central do projeto foi marcado por uma parede estrutural que divide e integra, gerando continuidade desde o exterior até os espaços internos, que além de trazer cor, também sustenta a arquitetura. Incrível!

Os arquitetos responsáveis por este projeto são do Grupo Volta, localizado em San Luis Potosi. Ao conhecer esta casa será possível reparar que a luz, cor e persianas que protegem e velam misteriosamente são as protagonistas do lugar. Então não espere mais, vamos em frente!