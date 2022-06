Casa tradicional por fora e moderna por dentro

Uma fachada que passa despercebida é o principal toque desta casa incrível que visitaremos hoje. A princípio pode parecer simples demais, mas seus interiores trazem uma bela surpresa que temos certeza de que você vai amar!

Trata-se de uma casa no centro de Sevilha, Espanha, com mais de cem anos de idade, que por fora parece convencional, mas por dentro é um lar totalmente moderno e com alta inspiração contemporânea! Os responsáveis pelo projeto são do escritório Ardes Arquitectos, que reformaram a casa e levaram até ela uma nova abordagem e concepção. O resultado? Uma casa com uma planta aberta a um terraço com uma vista espetacular dos espaços da cidade.

Vamos conhecer!