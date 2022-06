Decorado com branco e cinza, apartamento arrasa corações

Ideias que inspiram você! Hoje apresentamos um projeto de design de interiores espetacular! Trata-se de um apartamento em Barcelona, onde elementos antigos e modernos convivem juntos. A Deu i Deu é uma equipe multidisciplinar de profissionais espanhóis que trabalham em todos os tipos de projetos de interiores. Gostam especialmente de desafios e são responsáveis por esta reforma que se distingue pela sua combinação de cinza e branco.

Antracite é um aço cinza de carvão vegetal que, para os nossos especialistas convidados, traz uma cor irresistível e quase inevitável, incorporada no projeto, e por isso aparece com muita frequência em suas obras. E este departamento não é nenhuma exceção. Antigamente, o cinza era ligado à interiores industriais inspirados em Nova York. Mas hoje, o entanto, é uma das cores da moda. O segredo está em combiná-los com os cores e elementos certos, como têm feito no projeto deste inspirador apartamento. Vamos ver, temos certeza que você vai adorar!