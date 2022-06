10 churrasqueiras e fogões a lenha sensacionais vão te deixar apaixonado

Ter uma cozinha que usa madeira como combustível é sem dúvida um sinal de amor pela tradição e por esse estilo especial que nos lembra a cozinha de nossos antepassados. As churrasqueiras são um dos principais elementos do cotidiano brasileiro, afinal nos somos uma nação apaixonada por churrasco!

Com isso em mente, a homify selecionou os modelos de churrasqueiras mais inusitados que encontramos em nossa plataforma. Das tradicionais até as mais modernas e com design futuristas e minimalistas. Seja qual for a sua churrasqueira ou o seu fogão a lenha preferido o importante é que a técnica seja sempre a mesma independente do design do produto. Assim a tradição permanece acima de tudo!

Portanto, inspire-se com essas ideias e encontre o modelo que mais vai de acordo com o seu gosto. Aqui há 10 exemplos inacreditáveis!