Um retiro perfeito para o final de semana!

Dadas as premissas sugeridas pelos clientes, o arquiteto optou por desenvolver um trabalho capaz de combinar as modernizações necessárias com elementos históricos, criando um conjunto eclético. Para tanto, as paredes foram revestidas num branco contemporâneo que se equilibra com os pisos em carvalho pintados de preto. Para quebrar a monotonia da paleta de cores escolhida, foram integradas uma série de mobílias e elementos decorativos vintage – um trabalho que exigiu visitas regulares aos mais variados tipos de mercados.