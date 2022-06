Uma casa magnífica e elegante!

Ao entrar, encontramos um estilo que funde o clássico e o contemporâneo. Uma paleta de cores neutras, principalmente com cinza e branco, adornam as paredes e tetos do interior luxuoso. Pisos e portas de madeira e outros detalhes do mesmo material, oferecem o calor que podemos esperar em uma casa. A grande janela fornece o suficiente de iluminação de fundo durante o dia e ao cair da noite, o plafond brilha com várias luzes LED, simulando um belo céu estrelado.