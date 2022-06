Azulejos inspiradores para a decoração do banheiro

A decoração é sempre fruto de boas inspirações. Enfeitar o lar com elementos e ideias que contribuem para deixá-lo perfeito é uma busca que parece nunca ter fim. E faz sentido. Cada vez que passamos por boas experiências, desejamos deixar um pouco destas experiências visíveis para que as boas lembranças nos visitem. E não há lugar melhor para receber a saudade boa do que em nosso próprio lar, todos os dias na presença de presentes e lembranças especiais.

Como a decoração alcança geralmente todos os espaços de nossa casa, mas chega com menos força ao banheiro, hoje decidimos direcionar um tema muito especial para deixar o seu banheiro ainda mais incrível do que ele já é: azulejos. Colocar cerâmicas no banheiro sempre foi uma excelente ideia. A decoração com azulejos, antes utilizada apenas com cores neutras, facilita a limpeza e higienização de um ambiente que sempre demanda um grande período de tempo para deixá-lo limpo. Com o azulejo nas paredes do banheiro, basta alguns bons multiusos ou mesmo um pouco de detergente para que o local fique com aspecto agradável. E isto sem demandar muita energia para fazê-lo. Além desta boa qualidade do azulejo na decoração do lar, os azulejos passaram a ser cada vez mais uma fonte maior de criatividade por meio de estampas e texturas que, em conjunto, são capazes de deixar qualquer banheiro absolutamente fantástico.

Para aproveitar um pouco mais desta criatividade e trazê-las como auxílio nas inspirações para o seu lar, s selecionamos algumas composições maravilhosas que certamente farão os seus olhos brilhares ao imaginar o quanto o seu banheiro ficará espetacular. A nossa dica é que você utilize estas ideias como referências e, assim, possa ter ainda outros insights incríveis para fazer do seu banheiro, um dos lugares mais aconchegantes do seu lar.

Venha conosco!