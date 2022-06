Cozinhando e jantando com muita classe

Não é porque você tem uma cozinha pequena integrada com a sala de jantar que você não pode receber amigos para uma reunião com muita classe. Tudo que é possível fazer em uma cozinha grande é possível fazer em uma pequena, desde que ela seja planejada para atender as diferentes funções do processo de cozinhar e de servir.

A sua cozinha pequena pode ter a elegância e a sofisticação de qualquer outra de proporções mais avantajadas. Comece pensando no piso, que pode ser discreto ou exuberante. A parte que divide a cozinha da mesa ou bancada vai dar o tom do espaço, com o uso de madeira ou de outros materiais, como mármore ou granito. Os dois lados podem ser concebidos para ser continuidade um do outro ou podem ser totalmente diferentes um do outro.

Saber providenciar mobiliário que economize espaço, servindo para guardar louças, utensílios e mantimentos, é meio caminho andado para ter as coisas à mão sem fazer aquela bagunça. Falando em bagunça, mantenha a sua cozinha compacta sempre limpa e organizada e aposte em equipamentos que minimizem os odores, como as coifas e os exaustores.

E dê um toque todo especial ao ambiente investindo em uma iluminação planejada, única, que dê brilho e leveza à sua cozinha americana ou compacta. Saiba mais sobre o assunto no artigo a seguir.