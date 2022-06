Casa em Itupeva – São Paulo tem arquitetura incrível

Contrastando com a fachada frontal, mais fechada e com planos opacos, a fachada posterior da residência é caracterizada pela transparência e pela integração com o espaço externo e com a paisagem. Diversos painéis móveis de vidro proporcionam aos ambientes luz natural abundante e vistas privilegiadas para o espaço exterior e para a paisagem. Os espaços sociais e os espaços privativos abrem-se para a área de lazer, situada na parte inferior do terreno. A organização do programa de necessidades em dois pavimentos liberou mais espaço para a criação de ampla área verde livre e da área de lazer.