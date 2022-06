Como proteger sua casa e evitar acidentes durante os temporais

Proteger é amar. Proteger algo que é parte do que foi ou é um sonho, é amar os seus próprios esforços para cada conquista. E sabemos muitas que, muitas vezes, a casa é uma conquista pessoal, sonhada, batalhada e alcançada a custo de muito esforço. Depois de alcançado, não há nada melhor do que protegê-la e conservá-la para que o seu uso esteja sempre dentro das melhores condições e, assim, possa até durar a vida toda.

Um dos principais problemas climáticos no Brasil é a força com a qual as chuvas chegam. Por ser um país muito quente e úmido, o acúmulo de grandes nuvens traz chuvas que assustam pela quantidade e poder destrutivo. É comum vermos belas casas com as estruturas danificadas por causa de infiltrações e ventos que chegam muitas vezes ao longo do ano. A proteção para o seu lar é fundamental. Materiais impermeabilizantes, telhados protegidos, para-raios, estabilizadores, ralos, calhas e outros equipamentos podem fazer muita diferença quando uma tempestade chega repentinamente. É preciso sempre estar atento para que os danos sejam nulos ou irrisórios.

Se você e sua casa sofrem com a força das chuvas, este artigo chegará em ótimo momento. Aqui você encontrará algumas dicas básicas para proteger você e o seu lar durante as tempestades. São dicas que previnem os danos estruturais para a casa e também possíveis riscos aos quais você poderia correr no decorrer de uma forte chuva com presença de raios e trovões. Atente-se a cada uma das dicas e previna-se para que a tempestade passe sem deixar grandes marcas no seu lar e, principalmente na sua saúde.