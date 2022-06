Como cultivar vegetais em uma horta pequena?

Muitos vegetais deliciosos e nutritivos podem ser plantados em uma pequena área de cultivo ou em um jardim vertical. Tomates, abobrinha, batatas, muitos tipos de folhas e pimentas podem crescer de forma saudável e prática em espaços apertados. Para obter total sucesso, garanta que você vai fazer o melhor uso do espaço que disponível com técnicas de plantio inteligentes e com as culturas apropriadas para o recinto.

As empresas que produzem sementes estão frequentemente produzindo novas variedades de vegetais que podem ser cultivadas como plantas anãs em pequenas áreas e até mesmo em vasos. Mesmo algumas das plantas maiores aparecem em variedades que podem ser cultivadas em locais pequenos e compactos. Pode-se optar por uma muda de vegetal maior e um par de plantas anãs para ter uma horta perfeita.

Cultivar seus próprios vegetais te proporciona alimentos frescos e saudáveis dentro da sua própria casa. Praticar esta técnica também permite que você passe algum tempo ao ar livre e no sol. Se você tiver apenas um pequeno jardim para utilizar, não é problema! Certas estratégias te permitem plantar alguns tipos de legumes e ter uma alimentação com mais qualidade. Confira as nossas dicas e ideias!