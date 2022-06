Mesas super criativas para computadores

Buscando otimizar a funcionalidade no espaço pequeno, a mesa deste escritório é embutida, assim como os nichos acima dela, onde pequenos objetos são organizados. A área conta ainda com uma bancada baixa na lateral, sob a janela, que recebe a impressora, entre outras coisas. A cor cinza do mobiliário torna o espaço sóbrio e, ao mesmo tempo, moderno. A cadeira branca com estrutura em metal complementa o ambiente, que é marcado por toques suaves de cor em detalhes como flores e livros. A persiana horizontal, também cinza, ajuda a controlar a luminosidade do espaço.