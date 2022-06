10 mesas para sala de jantar fora do comum

A principal peça do mobiliário da sala de jantar são as mesas para sala de jantar, é claro! Você pode escolher a mesa de todas as formas e tamanhos possíveis. Elas podem seguir um formato quadrado, retangular, redondo, grande, pequena e etc… É claro que a escolha do design também depende do espaço que se tem disponível no ambiente.

O que deve ficar claro é que uma mesa para sala de jantar moderna precisa, além de decorativa, que seja muito funcional para o ambiente. Em relação às cadeiras que ficam a volta, a forma mais comum é a escolher peças que sigam o mesmo estilo da mesa de jantar. No entanto, algumas decorações mais modernas optam por usar uma de cada estilo, o que dará um toque original à sala.

Se a sala de jantar conta com poucos metros quadrado, o melhor a ser feito é escolher uma mesa extensível, que permita utilizar espaço somente quando você precisar dele, permitindo a livre circulação ao redor da sala. Selecionamos aqui 10 mesas de jantar que saem da área comum e continuam sendo peças muito funcionais.