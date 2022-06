Casa máquina do tempo

A casa possui um design estilo bangalô clássico e tem um caráter contemporâneo com numerosos vidros e elementos interessantes na entrada que dá acesso direto para a rua. Quase toda a parede externa da casa é marcada pelas janelas, que de uma maneira incomum que se abrem para o exterior. A fachada coberta com estuque branco se encaixa perfeitamente com a guarnição cinzenta e telhas escuras, dando um efeito muito elegante, mas moderno. A porta da frente foi alinhada com um caminho de pedra natural que foi pavimentado para decorar o exterior, dando vida para um jardim muito bem cuidado.