10 motivos para ter da mesa de centro espelhada

Nesta sala projetada pela arquiteta Juliana Muchon, temos um ambiente recheado de cores vivas e quentes. As paredes e cortinas claras trazem claridade e um clima tranquilo ao local. A mesa de centro espelhada escolhida foi uma peça pequena e de formato redondo. Sua baixa estatura e formato inusitado permitem que a peça faça um jogo dinâmico com as cadeiras dispostas ao redor e com a outra mesa de centro encontrada no fundo do espaço.