Antes e depois: sobrado em ruínas se transforma em casa linda!

Iniciamos com o piso térreo. Antes de entrar em detalhes, vamos esclarecer a respeito da nova distribuição dada aos andares do edifício. A primeira casa trata-se de um duplex abrangendo o primeiro andar e também segundo. A segunda casa construída corresponde à tipologia de estúdio e se localiza no último andar da construção. A junção entre os dois é feita por escadas em comum: uma fase conturbada do projeto, que foi resolvida com êxito e um excelente acesso.

Aqui acessamos a área social do duplex destinada à sala de estar e cozinha. A janela quadrada, que podemos ver na imagem, é seu único contato com o exterior. No entanto, podemos ver como o interior é bem mais iluminado do que antes. A parede de pedra abraça este ambiente dando-lhe um toque de cenário rústico.