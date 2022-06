Linda casa de madeira econômica e ecológica!

O piso foi concebido em forma de placas macho e fêmea feitas de painéis aglomerados e acabados com uma capa de 2mm de micro cimento colocadas em sanduíche juntamente com madeira, isolamento e mais madeira. Estes elementos discretamente se apoiam sobre a trama estrutural do piso inferior. Na cobertura, foi utilizado o mesmo sistema de ripas, tábuas e depois finalizado com aglomerados e lâmina impermeável. Tudo isso pela autoria da empresa espanhola especializada DMP Arquitectura.

Se você se interessou por este tipo de construção, indicamos mais uma leitura especial:

Casas inteligentes: a tendência que vai mudar sua vida!