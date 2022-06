Sonha em construir? Casa pré-fabricada pequena, mas poderosa

Finalmente, olhamos para o interior do modelo Cube Basic, aquele que tem a partir de 36 m². Com espaços confortáveis e distribuições mais comuns, tem a cozinha totalmente aberta à sala de estar e jantar. Apesar do seu design diferente, o interior desses módulos pré-fabricados são construídos com uma imagem semelhante às suas irmãs maiores, incorporando menos detalhes a um menor custo.

Se você está interessado neste tipo de arquitetura, recomendamos dar uma olhadinha no seguinte artigo:

Casas pré-fabricadas: aqui está o futuro!