7 Jardins com formatos incríveis para inspirar você!

Inspiração. Todas as vezes que pensamos nessa palavra, muitas coisas vêm na nossa mente. Peças coloridas, composições modernas, mistura de estilos. Mas, dificilmente algo se materializa para trazer um significado concreto à palavra. E isto é ótimo. Afinal, definir o que é inspiração, seria limitar muito as possibilidades de construções novas, somas incríveis e combinações redescobertas para muitas coisas e, em especial, para o nosso lar.

No entanto, existe ao menos um elemento que, se não representa o significado direto da palavra inspiração, ao menos nos facilita o caminho criativo. E este elemento é o jardim. Conjuntos de plantas, flores e hortaliças têm um enorme poder terapêutico sobre nós. Quem experimentou ao menos uma vez o cuidado constante com as flores, sabe bem o quanto é gratificante vê-las crescendo, florindo e produzindo frutos ou hortaliças. Os temperos, quando cultivados em casa, parecem dar muito mais sabor aos alimentos. Os legumes parecem ter muito mais consistência para as saladas. A verdade é que, o hábito das compras em supermercados e quitandas de frutos e legumes vindo de grandes produtores, fez com que ficássemos acostumados com a presença disfarçada dos agrotóxicos nos alimentos. Consumir legumes e frutos que não têm qualquer quantidade de agrotóxico, nos faz relembrar do sabor verdadeiro destes alimentos. Mas, isto será tema para um artigo futuro.

As inspirações com o cuidado de um jardim, inevitavelmente nos deixarão mais criativos. E o resultado, é claro, será a própria aparência do jardim. Afinal, mais inspirador do que um jardim, só um jardim inspirado. Para representarmos estas ideias com imagens absolutamente incríveis com os mais diferentes tipos de jardins ao redor do mundo – sejam jardins de inverno ou jardins externos – trouxemos abaixo algumas ideias incríveis que poderão ficar excelentes na decoração de sua casa. São ideias que fogem do padrão e dão às composições com plantas, cenários absolutamente inspiradores.

Por isso, não deixe de aproveitar cada uma destas dicas. Siga conosco. Temos certeza que a inspiração irá chegar! Aproveite!