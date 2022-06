A casa que você queria ter

O que uma casa deveria ter de tão especial para ser chamada de a casa dos sonhos? E, como seria a casa dos seus sonhos? Certamente as respostas são as mais variadas possíveis, já que cada pessoa tem uma personalidade única e suas próprias necessidades e seus próprios desejos. Mas já que é tão complicado descrever a casa ideal, que tal se utilizarmos um exemplo concreto, uma casa existente, para materializar a ideia da casa dos sonhos? Para isto, temos que viajar para Simbithi Eco State, na África do Sul, para apresentar a Casa Albizia, a casa que todo mundo gostaria de habitar.

A Casa Albizia foi projetada pelo arquiteto Tyrone Reardon, do estúdio Metropole Arquitetos. O projeto é caracterizado pela forma moderna e arrojada e pela paleta de materiais naturais e rústicos e de texturas variadas, que realçam a exuberância e a sofisticação do edifício, que situa-se na parte superior de uma encosta, desfrutando portanto de vistas estonteantes para o seu entorno montanhoso. Espaçosa, aconchegante e com uma área de lazer incrível, a Casa Albizia parece materializar a ideia de casa dos sonhos de qualquer pessoa.

Se você não resiste a uma casa moderna e charmosa com espaços amplos e acolhedores e uma área de lazer invejável, confira as imagens e detalhes a seguir e renda-se aos encantos e ao charme irresistível desta casa dos nossos sonhos