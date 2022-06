8 dicas básicas para decorar a área de sua churrasqueira

A área para a churrasqueira é composta por uma diversidade de elementos complementares que melhoram muito o espaço. Para começar o planejamento, alguns itens são indispensáveis na decoração para área de churrasco. A presença de um bom jogo de mesa e cadeiras, as plantas que contribuem com o visual e com a limpeza do ar, paredes que sejam bonitas e fáceis de limpar ao mesmo tempo, e outros pequenos detalhes farão toda a diferença.

Se você estacionou ainda na ideia de apenas ter o espaço para churrasco, bem, é hora de ir além. Mais do que esses itens que citamos, as medidas para o bom funcionamento dessa área também merecem atenção especial.

A chaminé, indispensável para direcionar a fumaça da churrasqueira, deverá estar, no mínimo, a 50 centímetros acima da área onde será preparado churrasco. Esse é um ponto essencial que vem mesmo antes de pensar na decoração da área de churrasco. Principalmente se preferir construir uma churrasqueira ao invés de comprar uma pré-moldada.

O espaço para as grelhas, armários e balcões deverá ser condizente com a frequência de uso da área e a quantidade de alimentos a serem preparados. Esse ponto é importante e você só vai perceber isso quando começar a usar o espaço e sentir que não há o mínimo espaço em uma bancada para preparar os alimentos. Então, pense no que é necessário para você e, claro, que esteja dentro das suas possibilidades.

O entorno da churrasqueira deverá seguir um padrão de medidas que equilibrem bem o ambiente com os demais elementos. Não é tão difícil quanto parece.

E para mostrar essas dicas aplicadas trouxemos algumas ótimas opções que vão contribuir com o espaço da sua churrasqueira. Aproveite ao máximo cada uma delas e deixe as boas horas de churrasco ainda melhores. Venha conosco e inspire-se para o próximo churras!