Ideias geniais de como decorar mesas!

Inteiramente transparente e iluminada, esta sala desenvolvida pela Designer de interiores Valéria Oliveira, traz um conceito monocromático com toque clássico ao mesmo tempo. O aparelho de jantar vem à mesa com pratos em cerâmica todos detalhadas com fios em prateados em sua borda, as taças e copos todos em vidro contracenam muito bem com as mesas e cadeiras, tornando-se perfeitos coadjuvantes neste espaço ousado e moderno. Para quebrar um pouco a neutralidade, adicionar flores em cores vibrantes, é uma ótima opção. Mante-las dispostas em jarros também transparentes, dão a impressão que as flores suspensas no ar.