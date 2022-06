Bicamas criativos!

Adaptação é a lei da vida. E, se essa lei serve para nós, também deve ser levada ao pé da letra com os móveis da casa. A necessidade de ter em um ambiente um local que pode ser transformado de sala para quarto, para sala de estar e sala de estar para sala de jantar, é evidente quando a juventude é a fase onde nos encontramos no nosso primeiro lar – ou ainda, no segundo, terceiro, mas que ainda têm em comum a pouca possibilidade financeira em alugar ou comprar espaços maiores. Por isso também, a economia faz jus á escolha dos bicamas na hora de completar a decoração do lar. Portanto, se você é jovem, passa ou já passou por uma situação de economia financeira, verá como os bicamas (ou sofás-cama) fazem toda a diferença na rotina. Afinal, por que não dormir onde você assiste TV e recebe os amigos, ou ainda, por que não receber os amigos em um espaço mais amplo dentro de casa utilizando alguns móveis chaves perfeitos para a casa de solteiro ou mesmo de casais com pouco espaço?

Listamos abaixo, dez vezes em que a bicama foi fundamental para que os jovens ganhassem mais espaço mesmo sem ter grandes dimensões no lar. Entre as ideias, estão móveis com estilo, para solteiros, casados, para receber amigos e muitas outras opções que ficarão perfeitas no pequeno lar.

Venha conosco e confira neste Livro de Ideias as opções que nossos profissionais utilizaram em projetos incríveis, modernos e perfeitamente desenvolvidos. Temos certeza que muitas delas ficarão perfeitas no seu lar.