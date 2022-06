Uma casa moderna e fabulosa!

A vista da rua é menos dramática, mas não menos atraente. Uma parede fecha completamente a visibilidade do jardim e do piso térreo, mas permite que o volume superior venha à tona para a vista dos transeuntes. A garagem tem uma grande porta dupla de madeira escura, e ao seu lado o portão de pedestres está localizado. A parede de pedra em filamento que os separa, é introduzida desde a fachada até o quintal. Luzes de acesso combinadas com reflexos de luz dourada seguem projetando dentro das janelas do segundo nível com a finalidade de criar uma atmosfera que pareça acolhedora e encantadora.