Sublime e inesquecível: a casa do mirante!

A sala de estar desta fantástica casa de praia é projetada em um plano aberto, de modo que cada ambiente flui para o próxima. As janelas adicionam um olhar aberto e de muita luz.

Nós amamos as cores vermelhas ousadas utilizadas aqui, que funcionam muito bem contra o pano de fundo do oceano azul e o céu nublado. Os designers usaram móveis de madeira e cinza neutro, bem como, tapetes e tecidos para introduzir o vermelho escuro.

A sala também se abre para um pátio perfeito para leitura, cochilos e contemplação das aves costeiras. Este é o espaço ideal para o inverno e verão também! No verão, você pode manter as portas abertas e desfrutar de uma brisa fresca, enquanto que no inverno, você pode fechar as portas e cuidar-se debaixo de um cobertor sem que as vistas sejam comprometidas. Este é um exemplo perfeito de conforto e estilo!