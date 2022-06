Vida em apartamento: espaço de sobra!

Sabemos que quando se trata de apartamentos, há sempre opiniões divergentes sobre a qualidade de vida que eles podem oferecer. Como no homify adoramos sempre levar adiante estas questões, hoje apresentaremos um projeto que nos ensina como o estilo de vida em um apartamento pode ser acolhedor e ideal.

Ter uma maior ou menor área não é sinônimo de qualidade de espaço. E quando o assunto é apartamento, este conceito fica ainda melhor evidenciado. Todo projeto de interiores realizado neste tipo de espaço é um desafio para o designer e também para os proprietários. Faz-se necessário um estudo minucioso das potencialidades e desejos, a fim de captar a essência do todo e transformá-la segundo a personalidade e estilo dos moradores.

Neste exemplo fabuloso de hoje, basta apreciar os interiores deste apartamento para entender exatamente o quanto ele é capaz de solucionar estas questões através de um design contemporâneo e arrojado, onde a atmosfera nos envolve com conforto e serenidade. Um lugar para visitar, ficar, viver!

O projeto ficou por conta do arquiteto David Guerra, com seu escritório próprio fundado em 2002 e muita experiência e excelência no currículo. Seu trabalho permeia projetos de arquitetura residencial, comercial, institucional, interiores e design de mobiliário. Ou seja, seu olhar treinado é capaz de fazer com que grandes sonhos se transformem em lugares concretos e perfeitos. Basta imaginar!

Descubra agora estes espaços repletos de personalidade!