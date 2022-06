Casa tem área de lazer na cobertura e ambientes de sonho

Chegando um pouco mais perto para conhecer melhor a sala de estar, descobrimos um espaço onde a prioridade certamente está no extremo conforto. Sua iluminação é intimista e seu mobiliário conta com um confortável sofá em tons terrosos, além de poltrona e tapete com suaves listras dentro da mesma linguagem. O resultado é uma sala contemporânea, que dialoga com a TV, posicionada sobre um rack feito sob medida, no intuito de aproveitar da melhor forma o espaço vertical disponível, além de proporcionar entretenimento e beleza.