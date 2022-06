Apartamento clássico é pura sofisticação!

Como podemos ver mais de perto, agora neste detalhe, as soluções se misturam em belíssimas composições de planos e superfícies. Neste sofá com encosto de capitonê, as almofadas se destacam em cores da mesma família, que por sua vez se relacionam com a obra de arte na parede, nos mesmos tons. Na mesa de centro, encontramos pufes estilizados e referências alegres, como o uso bem dosado da cor vermelha e o toque especial de natureza no vasinho.