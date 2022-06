10 maneiras criativas de ter um aparador

Esta sala de estar projetada pelo arquiteto Maurício Karam conta com uma mistura de estilos. A presença marcante do concreto colocado ao lado de molduras clássicas e luminárias de luz indireta. O piso em madeira de taco envernizado, trazendo um efeito preto brilhante acentua o clima atual. No décor do aparador de sala, a escolha foi em uma aparência urbana e cosmopolita. Itens clássicos como quadros e vasos com flores foram dispostos no local. No entanto, são peças produzidas em tons escuros ou praticamente monocromáticas. Elas trazem um quê industrial e auxiliam no ar urbano.