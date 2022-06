Uma casa delicada e encantadora!

A ideia principal do projeto foi de integrar os espaços sociais da casa com fluidez e muita luz. Observamos um jogo de formas predominantemente horizontais, que os móveis realizam entre si. Esta atitude estética comporta um estilo contemporâneo com toques de design clássico e objetos descontraídos. O resultado se faz muito harmônico por conta do espaço bem aproveitado e também muito sofisticado, devido aos detalhes e acabamentos escolhidos com riqueza em cores e texturas.