11 cortinas para arrasar na decoração!

Não há nada que impeça de se escolher cortinas estampadas: basta que a escolha se harmonize com o estilo do ambiente. No caso desta sala de estar em estilo colonial em Singapura, as cortinas estampadas – com desenhos laranja-avermelhados sob fundo branco – dão um toque alegre e divertido em um ambiente onde o branco impera nos móveis, paredes, piso e tapetes. Além disso, elas se harmonizam com outras estampas presentes em móveis e objetos dispostos no espaço.