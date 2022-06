A perfeita casa de verão

A casa de praia é a personificação da tranquilidade e o verdadeiro refúgio para quem busca viver em conexão com a natureza, tranquilidade interior e paz de espírito. Um lugar onde o agito da vida urbana simplesmente não faz sentido e onde o tempo não corre, e sim caminha livre e sossegado.

Um espaço com essas características não necessita de uma receita complicada, muito pelo contrário, a dica é ser o mais franco possível. Uma arquitetura que se aproveite dos atributos sensoriais e magníficos que a natureza pode fornecer e que se abra para esta experiência, influenciando o ânimo e percepção dos moradores ou visitantes.

O primeiro passo, que já demos a dica, é incorporar-se à natureza. É por isso que vamos conhecer hoje esta casa fabulosa localizada na praia Juquehy, no litoral paulistano. Aqui todas as áreas sociais e de lazer se conectam com o exterior e ficamos sem saber ao certo onde termina a natureza e começa a casa, pois são bastante integradas. Além dessa reconexão mais do que bem vinda, a reforma traz muito cuidado com a reunião de elementos que são capazes de fortificar o resultado arquitetônico como o aproveitamento máximo da luz e ventilação natural.

O projeto do escritório Metamorfose Arquitetura e Urbanismo entende que uma arquitetura que una estética rústica com integração pode promover muito conforto. Pois a conformação da casa fornece ainda uma sombra gostosa que junto à ventilação resulta numa melhor sensação térmica que ameniza a temperatura durante o dia quente. E à noite, para aproveitar e prolongar o calor do sol, os materiais rústicos como madeira e cerâmica são capazes de prolongar a energia térmica e deixar o clima sempre agradável.