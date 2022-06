8 banheiros com algo em comum: plantas para decorar!

Como dissemos anteriormente, a vantagem de decorar com pequenos vasos é a possibilidade de decorar todos os ambientes do banheiro com a presença de uma pequena planta. Prateleiras são permitidas e servirão como um excelente complemento. Porém, como o banheiro é um espaço com muita umidade e perfeito para a sobrevivência das plantas, a utilização do piso é uma ótima alternativa para compor o banheiro com as plantas.

Neste belíssimo projeto do escritório Minuscoli Martini, de Porto Alegre (RS), o teto de gesso com aberturar laterais ficou ótimo com a iluminação de mangueiras de LED na cor verde. A escolha, além de deixar o ambiente muito mais agradável, permitiu uma composição perfeita com as plantas que decoram o ambiente.