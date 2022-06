Modos inteligentes e românticos para transformar a sua cama

Acho que todas nós temos um segredinho que trazemos da infância, ainda do tempo das bonecas, dos castelos e dos vestidos de princesa. Esse segredinho nada mais é do que o sonho de um dia ter uma cama totalmente romântica, com direito a fitas, rendas e bordados e, ainda mais, com dossel.

A gente cresce, os gostos mudam, as prioridades também e só algumas de nós ainda alimentam o sonho de adolescente, claro que em uma versão mais adulta. Então, a gente descobre que, sim, é possível ter aquela cama romântica, mesmo casada, mesmo com filhos, porque ser romântico é um modo de ser, não uma criancice.

Além disso, hoje em dia, a infinidade de produtos voltados para um público desbragadamente romântico é interminável. Roupas de cama, colchas, edredons, cobertas, cortinas, dosséis, lustres, papéis de parede, móveis clássicos, tapetes felpudos, espelhos – tudo isso está por aí agora mesmo para uma caçada divertida e criteriosa em nome de um quarto romântico. Junte as suas amigas mais próximas que também já sonharam com a mesma coisa e saiam para pesquisar. Aposto que vão amar o que vão encontrar por aí. Só falta a desculpa para sair e ir atrás!

Ah, e não se contentem com as lojas convencionais. Existe uma infinidade de lojas e feiras artesanais que vendem produtos exatamente do jeitinho que vocês querem, com elementos únicos como crochê, renda, plissados, patchwork, seda, cetim e outros tecidos e texturas, por preços muitas vezes mais em conta do as lojas comuns. Vale a pena explorar essas lojas e feiras, na cidade ou na região, para encontrar produtos que ninguém tem igual e que vão dar ao seu quarto aquele ar romântico puro e ingênuo que já não se encontra mais.

Assim, em homenagem a todas as mulheres românticas do Brasil, vamos dar umas dicas sobre como transformar a sua cama de forma inteligente em uma cama assumidamente romântica. Uma cama para noites apaixonadas e deliciosas noites de sono.