Como faxinar sua casa em 3 horas

Não tem milagre. Nós sabemos que uma faxina completa pode durar até um dia inteiro. Por isso, esta dica de hoje é para uma faxina rápida, que ajudará você a organizar sua casa em dias que receberá uma visita que chegará em pouco tempo!

Receber visitas é tudo de bom. Ter amigos no lar para conversas alegres e de boas memórias, receber o carinho da família e receber inesperadas, mas de agradáveis visitantes, é sempre um bom jeito de deixar o dia melhor. No entanto, sempre que estamos relaxados no conforto de nossa casa, é comum que as coisas nem sempre fiquem organizadas como gostaríamos. A preguiça e a procrastinação reinam em dias que parecem perfeitos para deixar o tapete fora do lugar, a louça na pia e a cama com o maior número de roupas possíveis. Tudo fora do lugar e você sem a mínima pressa de organizar. Afinal, bagunçar o lar e aproveitar a TV não é das piores programações, principalmente no fim de semana. Mas, de repente, o telefone vibra e você recebe o recado na tela de mensagens: Hey! Estou chegando em 3 horas! . É aquele familiar de quem você tanto gosta, mas que nunca imaginou que fosse visitar você justamente hoje. É preciso pensar rápido. É preciso mostrar que o seu lar está, pelo menos, organizado. O que fazer?

O nosso roteiro para uma faxina rápida e dinâmica irá ajudar você. Saber organizar as ideias para programar um início, meio e fim, dará um senso de tempo perfeito para o pouco intervalo que você tem desde a chegada da mensagem até o final da arrumação. Temos certeza de que você conseguirá.

Como sabemos que todos os tipos de boas dicas são sempre bem-vindas, trouxemos alguns passos que serão muito úteis em uma faxina rápida no seu lar para salvar a imagem de uma pessoa bagunceira, que, eventualmente, todos somos, mas não gostamos de admitir. Utilize luvas de borracha, prepare seus equipamentos, seu cronômetro e aproveite mais estas dicas!