Casa familiar fantástica

Família reunida é para muitos sinônimo de felicidade. Quem é que não adora passar os dias em casa na companhia de familiares e ainda poder nos fins de semana receber mais familiares e amigos para desfrutar de momentos de lazer e descontração no conforto do lar? Mas para que a diversão seja completa, é preciso que a casa disponha de áreas livres e de infraestrutura para satisfazer as necessidades de lazer e garantir o conforto da turma. Por esta razão viajamos para Fão, uma vila portuguesa do conselho de Esposende, no norte de Portugal, cuja maior atração é a praia calma e bela.

Homify apresenta hoje uma casa de família ideal para receber amigos e familiares. A Casa do Pinhal, como é chamada, devido à presença abundante de pinhais no entorno da edificação, buscou a integração com a natureza e com a paisagem, tirando proveito das vistas espetaculares. O projeto de interiores é de autoria do estúdio Inain Design de Interiores, que prioriza a sensação de conforto e a atmosfera relaxante de uma casa de fim de semana, mas o mesmo tempo uma casa de caráter definitivo. Além das vistas magníficas e da ampla e agradável área de lazer, o uso de materiais de acabamentos de alta qualidade é um dos destaques deste projeto.

Curioso para desvendar todos os encantos e atrações desta casa de família sensacional? Então confira a seguir mais detalhes e imagens da Casa do Pinhal, feita para o deleite dos moradores e convidados. As fotos são de autoria de Bruno Barbosa.