Casa mediterrânea espetacular

Se tem um estilo de vida que nos encanta é o estilo mediterrâneo. O clima é descrito como um dos mais agradáveis do mundo, devido às temperaturas mais quentes do que no resto da Europa, propício ao cultivo de alimentos, que incrementam a gastronomia da região, cujo prestígio é reconhecido em todas as partes do mundo, e que proporcionam um cenário relaxante e idílico para locais e turistas desfrutarem o ano inteiro. A arquitetura local é reflexo destas condições favoráveis e da atmosfera encantadora. As casas possuem espaços amplos e abertos, formas simples e tradicionais, materiais rústicos e superfícies neutras, quase sempre brancas.

Homify apresenta hoje a Casa do Largo, situada na pequena cidade de Silves, no Algarve, em Portugal, que foi completamente renovada pelo estúdio Stuidoarte. O projeto de renovação buscou preservar a essência da construção existente e valorizar os seus elementos tradicionais, como forma de respeito à tradição e ao contexto urbano, já que as construções locais são semelhantes. No interior da residência, o projeto focou na funcionalidade dos ambientes e na sensação de conforto, além de garantir que cada espaço tivesse uma identidade própria conforme os gostos e personalidades dos clientes.

Se você aprecia o estilo mediterrâneo e gostaria de trazer um pouco deste estilo para a sua casa, confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa espetacular, que combina tradição e modernidade de modo a agregar funcionalidade e conforto aos moradores sem perder o seu charme e seu encanto originais.