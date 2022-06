Pequenas grandes mudanças!

Quer uma casa cheia de vida e beleza? Deixe a natureza entrar. Em todos os ambientes. Vasos de flores coloridas na mesa da sala de jantar e na mesa de centro, arranjos florais mais inspirados nos aparadores e buffets, cestos de fibras naturais com flores do campo na cozinha, arbustos e pequenas árvores nos cantos das salas, até mesmo um jardim de inverno no vão da escada e em uma entrada de carro fora deiuso, pequenas violetas nos cantinhos das salas e dos quartos, deslumbrantes orquídeas sobre a cômoda do quarto e no aparador do corredor, enfim, ideias é o que não falta. E se você tiver um jardim, capriche no paisagismo e faça do lugar um espaço de relaxamento e contemplação. Sua casa será muito mais fresca e orgânica e todos vão desfrutar disso.