Como instalar cortinas corretamente?

O acabamento de tamanho e largura de cortinas lisas ou forradas pode variar em questões de largura ou altura. Em alguns dos casos, a parte inferior da cortina encosta no chão cerca de 8 centímetros a mais do que as cortinas regulares. Outra maneira de ajustar a parte inferior da sua cortina com um painel é fazendo um acabamento chamado poça. Neste estilo de técnica, uma bainha não é sempre necessária. Uma cortina com excesso de tecido pode ser dobrada na parte que toca o piso. A barra dela pode ser feita antes de ser instalada. No entanto, comprar uma cortina menor do que o necessário vai ser desperdício de tempo e dinheiro, pois a situação não pode ser contornada com adaptações.